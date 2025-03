Mistet bilen, førerkortet og må i fengsel

Det var i fjor høst at utrykningspolitiet målte en bilfører til 212 km/t på E69 i Porsanger kommune. Bilføreren stoppet ikke for politiet, og det endte med at politiet satte etter. Bilføreren lykkes med å kjøre fra politiet, og skal deretter ha gjemt seg og bilen i Olderfjord. Foto: Kristin Marie Ericsson