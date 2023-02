I tråd med tradisjonell lodden, mener Kautokeino kommune det bør tillates jakt på čoađgi (kvinand), gusagoalsi (laksand), goalsi (siland), fiehta (toppand) og njurgu (svartand). Kommunen skriver at det tradisjonelt er jaktet på flere arter, også gjess, og at det bør være åpning for å kunne utvide artsutvalget. Foto: Solveig Hætta