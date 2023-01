FeFo mener folkeretten ikke løser striden om Karasjoks utmark, men anerkjenner at lokalbefolkningen i ulike bygder er ansett for å ha ervervet en selvstendig rett til utnyttelse av naturressursene i sine tradisjonelle bruksområder.

Ságat - Samisk avis AS

Publisert: 17.01.2023 kl 14:00

FeFos advokater Frode A. Innjord og Rune Mykletvedt har også har hatt en inngående gjennomgang av historikken når det gjelder bruk og forvaltning av utmarka i Karasjok.

De står ovenfor påstanden fra Karasjok sameforening med flere om at grunnen i Karasjok kommune ikke er underlagt Finnmarkseiendommens eiendomsrett, og kravet om at lokalbefolkningen i Karasjok har kollektiv eiendomsrett til grunnen (restarealet) i Karasjok kommune.

I tillegg skal de forholde seg til påstanden fra Guttorm-gruppen med flere om at kun den samiske delen av befolkningen i Karasjok har kollektiv eiendomsrett til den grunnen i Karasjok kommune som Finnmarkseiendommen overtok fra Statskog SF da Finnmarksloven trådte i kraft.

Bruksrett

I begge tilfeller mener advokatene at FeFo som hjemmelshaver skal frifinnes. Når det gjelder tvisten om bruksrett og forvaltning av naturressurser i Karasjok, så er det enighet i retten om at lokalbefolkningen har selvstendige bruksretter som må respekteres.

FeFo er imidlertid ikke enig i det tankegodset som lå til grunn for læren om statens uinnskrenkede eiendomsrett, men mener den usolgte grunnen i Finnmark er en form for allmenning hvor både reindriften og den fastboende befolkningen har omfattende bruksrettigheter i henhold til alders tids bruk.

Selvstendig rettsgrunnlag

FeFo hevder at lokalbefolkningens rettigheter er kodifisert i finnmarksloven, men disse rettighetene bygger på et selvstendig rettsgrunnlag, og gjelder derfor uavhengig av loven.

Det råder så uenighet om lokalbefolkningens bruksrettigheter har et innhold som gir rett til forvaltning av de fornybare ressursene uavhengig av FeFo som grunneier.

Karasjoks krav

Fra Karasjoks side hevdes det at lokalbefolkningen i Karasjok har eiendomsrett til grunnen med kollektiv bruksrett og med rett til å forvalte alle ressursene i restarealet i Karasjok kommune.

Også i disse spørsmålene mener advokatene at FeFo skal frifinnes.

Viderefører ikke statens eierskap

FeFos advokater har tatt en grundig gjennomgang av det generelle utgangspunktet for rettighetskartleggingen etter finnmarksloven, slik de tolker den.

De hevder at når FeFo har overtatt den grunnen i Finnmark fylke som Statskog SF tidligere hadde grunnbokhjemmel til, så er de et grunneierorgan for finnmarkingene, og ikke en videreføring av statens eierskap.

– Løsningen med ett grunneierorgan og en felles forvaltning for hele Finnmark ble valgt på grunn av hensynet til en rimelig, rettferdig og samlende løsning, hensynet til reindriften og behovet for en helhetlig forvaltning av naturressursene, er FeFo-advokatenes utgangspunkt.

Særskilte garantier

Finnmarksloven legger særskilte garantier for ivaretakelse av samisk bruk og innflytelse der FeFo er forpliktet til å utøve sin forvaltning i samsvar med folkerettens regler om urfolk og minoriteter, mener FeFos advokater.

Dessuten mener de samisk innflytelse er sikret gjennom representasjon i FeFos styre. Også fordi Sametinget har direkte innflytelse over FeFos utmarksforvaltning.

Advokatene har gjort en gjennomgang av de lovbestemte bruksrettigheter på FeFos grunn, og rettigheter for personer bosatt i kommunen som er gitt i loven. Da også med hensyn til øvrige innbyggere i fylket, samt andres adgang til utmarka.

FeFos rett og plikt

Advokat Innjord redegjorde for FeFos rett og plikt som grunneier til å styre og forvalte utnyttelsen av fornybare ressurser, og at ressursene skal forvaltes i samsvar med lovens formål.

– Hovedsiktemålet med forvaltningen er å sikre at ressursgrunnlaget bevares, forklarte han med henvisning til forarbeidene til loven.

Ikke et inngrep i rettigheter

FeFos advokater gjør det klart at de mener loven ikke gjør inngrep i kollektive eller individuelle rettigheter opparbeidet på et selvstendig rettsgrunnlag. Samtidig er det slik at lovens regler kun viker så langt det foreligger motstrid med etablerte rettigheter.

– At det foreligger rett til bruk på selvstendig rettsgrunnlag, er ikke i seg selv tilstrekkelig til at FeFos styringsrett ikke gjelder, mener advokatene.

Samtidig må FeFo påse at bestående rettigheter blir respektert, men dette kan som utgangspunkt gjøres innenfor rammen av lovens regler, forklarer de.

Sivile og politiske rettigheter

Reglene om kartlegging av bestående rettigheter kom inn under Stortingets behandling av loven. Lovforslaget fra departementet ble ikke ansett som tilstrekkelig til å oppfylle Norges folkerettslige forpliktelser.

FeFo argumenterer med at så lenge loven ikke gjør inngrep i bestående rettigheter på grunnlag av hevd og alders tids bruk, og så lenge de rettighetene som er beskyttet av den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 respekteres, er det ikke noe i veien for at Sametinget samtykker til å fravike den beskyttelse som ILO 169 art 14 og 15 gir samene kollektivt.

Konvensjonens betydning

Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) stiller i artikkel 27 opp forbud mot å nekte etniske, religiøse eller språklige minoriteter å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk.

Noe tilsvarende hevder FeFos advokater er lagt til grunn av ILOs ekspertkomité. Stortingets justiskomité gjennomførte etter dette omfattende konsultasjoner med Sametinget som endte med en omforent løsning der reglene om kartlegging av bestående rettigheter var en del av denne løsningen.

Gjeldende nasjonal rett

Det materiellrettslige grunnlaget for rettighetskartleggingen etter lovens skal skje på grunnlag av «gjeldende nasjonal rett». Loven legger ikke opp til at det gjennom rettighetskartleggingen skal foretas en klassifisering av områder i henhold til ILO 169 art. 14.

Formålet med kartleggingen er begrenset til å identifisere privatrettslige rettigheter som samer og andre har på grunnlag av gjeldende nasjonal tingsrett.

Selv om Sametinget i utgangspunktet ønsket en kartlegging i henhold til ILO 169 art. 14, aksepterte Sametinget justiskomiteens flertallsinnstilling og tilrådde at loven ble vedtatt av Stortinget.

Finnmarksloven gjelder med de begrensninger som følger av ILO 169. Den delvise inkorporeringen medfører ikke at konvensjonen kan påberopes direkte som grunnlag for eiendoms- eller bruksrettigheter, mener FeFo.

Presumsjonsprinsippet

Presumsjonsprinsippet handler om at man legger til grunn at norsk rett er i overensstemmelse med folkeretten.

Domstolene etterlever i stor grad dette prinsippet ved å tolke norske lovbestemmelser i henhold til Norges folkerettslige forpliktelser. Selv om folkerettsregler formelt sett bare er primære rettsgrunnlag så langt de er inkorporert i norsk rett, er det riktig å si at folkerettsregler og grunnprinsipper i folkeretten er en del av vårt nasjonale rettssystem.

Prinsippet gjelder

FeFo mener presumsjonsprinsippet gjelder i denne saken, men mener prinsippet ikke kan begrunne at man setter til side sentrale prinsipper i nasjonal tingsrett som er fastslått gjennom Høyesteretts praksis, herunder at statens disposisjoner på vanlig måte vil måtte inngå som momenter i de tingsrettslige vurderingene.

– Det er uansett ikke grunnlag for å anta ILO 169, herunder bestemmelsen i art. 14 nr. 1, gir anvisning på noe annet enn det som allerede følger av gjeldende nasjonal tingsrett. Heller ikke andre internasjonale konvensjoner gir noe selvstendig grunnlag for konkrete krav om eiendomsrett eller andre rettigheter til fast eiendom, er FeFos standpunkt.

Folkeretten er ikke løsningen

FeFos konklusjon er derfor at folkeretten ikke gir noe substansielt bidrag til sakens løsning, utover det som allerede følger av alminnelig nasjonal tingrett.

– Resultatene av rettighetskartleggingen frem til nå er at lokalbefolkningen i ulike bygder er gjennomgående blitt ansett for å ha ervervet en selvstendig rett til utnyttelse av naturressursene i sine tradisjonelle bruksområder, fortsetter FeFo.

– Lokalbefolkningens bruksrett er ikke eksklusiv, og medfører ikke at det aktuelle området er unntatt FeFos overordnede styring og forvaltning etter finnmarksloven. De kollektive bygdelagsrettighetene legger imidlertid rettslige begrensninger på FeFos forvaltning, og de selvstendige bruksrettighetene må respekteres i tråd med prinsippet i finnmarksloven, mener FeFos advokater.