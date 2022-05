– Må forhindre linjekutt

Elverkssjef ved Repvåg Kraftlag, Oddbjørn Samuelsen, reagerer sterkt imot at administrasjonen i fylkeskommunen innstiller på at en linje for elektro ved Nordkapp videregående skole bør legges ned. Han mener det kan føre til at kraftlaget ikke får rekruttert gode fagfolk. Foto: Geir Johansen (Arkiv)