Lions Club Nordkapp fyller 60 år

Lions Club Nordkapp feirer at klubben er 60 år. Foto fra et møte i klubben på Sarnes sommeren 2023. Fra venstre bak Yngve Lindgaard Berntsen, som var på besøk fra Lions Club nasjonalt, Oddbjørn Gundersen, Sigrunn Ulvatne, Lene Dyrstad, Jani Øvervold, Stig Olav Bårdsnes, Oddvar Storhaug, Kjell Kvernberg, Per-Bjarne Kiil og Kjell Gustav Kortsen. Foran fra venstre Steinar Øvervold, Alette Elde, Gøril Wagelid og Brith May Eriksen. Foto: Geir Johansen