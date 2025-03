Lene leder nytt parti i Finnmark

– I alle år som jeg har bodd i Sør-Varanger så har samarbeidet med Russland vært en viktig del av kommunens satsing på internasjonalt samarbeid. Det er trist å være vitne til at all denne innsatsen og dette samarbeidet nå er så å si helt ødelagt, kanskje for alltid? spør Lene Glosimot. Foto av inngangen til Barentssekretariatet.(foto:Privat/Selfie)