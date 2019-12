Kunstskolen i Karasjok legger ned

Etter åtte år i drift er det slutt. Styret for Stiftelsen Kunstskolen i Karasjok ser ingen annen utvei enn å stenge dørene, opplyser de i en pressemelding.

Publisert: 18.12.2019 kl 13:00

– Det er ingenting å gjøre med det. Vi har ikke funnet noen mulighet til å gå videre. Bare lønn og husleie er mye mer enn det vi får inn, sier en trist styreleder, Annelise Josefsen til Ságat.

Skolen har flere ganger slitt økonomisk, og både ansatte og elever har gjennom årene jobbet hardt for at skolen skal bestå. Nå opplyser Styret for Stiftelsen Kunstskolen i Karasjok at de ikke lenger innfrir skolens formål, dermed sendes det oppbudsbegjæring til Indre Finnmark tingrett. Denne blir sendt 20. desember.

– Når vi selv melder oppbud, så blir tingretten å oppnevne et avviklingsstyre, og det er de som tar den endelige avgjørelsen. Hvis de kommer frem til at noen skal overta, så får de bare gjøre det, men dette styret tar ikke ansvar for å fortsette.

Styreleder ved Kunstskolen i Karasjok, Annelise Josefsen, synes det er svært leit at kunstskolen nå må stenge. Foto: Privat

Skolen har vært nyttig

Kunstskolen i Karasjok startet opp i 2011 etter 30 års arbeid for å etablere en skole for kunstnerspirer i nord. I 2004 ble skolen en egen stiftelse, men først syv år senere kunne de åpne og ta imot sine første elever.

– Det er ganske mange som har gått en eller annen vei videre, der de har fått bruk for det de har lært på kunstskolen, sier Annelise Josefsen, og erkjenner at nyheten om at skolen må stenges er trist å meddele.

For få elever

I pressemeldingen fra skolen informeres det at vårsemesteret 2019 ble fullført med redusert bemanning og dugnad fra både styret og de ansatte. Da høsten kom bestemte styret at ni påmeldte elever var nok for å holde skolen i gang, med håp om driftsstøtte fra Karasjok kommune.

Tre av søkerne sluttet eller uteble, og med for få elever og mangel på driftsstøtte fra kommunen, ble skolens økonomiske situasjon forverret.

Mangel på skolemiljø

Styreleder Josefsen forteller at for få elever ikke bare er en utfordring for økonomien, men også for miljøet på skolen.

– Det er ikke noe trivelig når det er for få elever. Det blir ikke noe miljø ut av det. Når folk går på skole så er det også mye grunnet den sosiale sammenhengen alt blir satt i. Så det er vanskelig. Det vi synes er verst er tanken på dem som virkelig vil gå videre, de som mister dette året, sier hun til Ságat.

På spørsmål om hvor mange elever som gjennom årene har vært innom skolen, er ikke Josefsen helt sikker, men hun anslår at det er omkring 70 stykker.