Storstilt butikkåpning:

Siv Marit Turi er en av mange som benyttet muligheten til å handle på åpningsdagen.

– Jeg synes det er helt topp, det er så bra for næringslivet også at det kommer flere butikker. Det her er absolutt noe vi trenger i Karasjok, sier Siv Marit til Ságat. Foto: Irene Andersen