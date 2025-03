Kritisk til ledelses- og organiseringsutfordringer

Sam­isk lege­for­en­ing innestår ikke for alt i internnotatet, men har lenge krevd at de aktuelle samiske helsetilbudene skal ut av Finnmarkssykehusets klør. Her er leder Jonill. M. Fjellheim Knapp, og tid­lig­ere le­der, Ester Fjell­heim sammen under foreningens 40-års jubileum. Foto: Elin M. Wersland