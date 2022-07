Krass kritikk av Nordkapp-avgift

Deepak Kamath fra den indiske delstaten Bangalore har gjennom mange år kjørt motorsykkel rundt om i verden. Her er han i Afrika. Via internett forteller han om sine turer, og han gir sine anbefalinger til andre om steder som han mener det er verdt å besøke. I et innlegg på sosiale medier reiser han krass kritikk mot avgiftspraksisen som Scandic driver på Nordkapplatået. Foto: Privat