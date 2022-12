Krabben tilhører lokale fiskere

Krabbefisket i Varangerfjorden må forbeholdes lokale fiskere og fremmedbåters fiske må reguleres til områder som ikke brukes av lokale fiskere. Dette var ett av kravene fiskerne rundt Varangerfjorden fremmet på møtet fredag.

Publisert: 12.12.2022 kl 17:10

Krabbeplagen for fjordfiskerne i Varangerfjorden er alvorlig og spesielt linefiskere får mye av fangsten ødelagt av krabben. Dette har medført at flere har sluttet med linefisket, da utgiftene er større enn lønnsomheten.

Øst-Finnmark kystfiskarlag hadde invitert fiskere rundt Varangerfjorden til møte fredag ved Tanabru for å komme med utspill til de forskjellige forslagene fra direktoratet.

Foto: Torbjørn Ittelin

Krabbekollaps

Fisker Øystein Dahl advarte mot frislipp av andre båter fra Finnmark til krabbefiske i Varangerfjorden. Foto: Thor Thrane

– Hvis fiskere fra hele Finnmark får fiske krabbe i Varangerfjorden, så vil vi oppleve at krabbebestanden vil kollapse, sier fisker Øystein Dahl fra Vadsø. Han viser til hvordan andre fjorder som Porsangerfjorden, Tanafjorden og Laksefjord nærmest er fri for fangstbar krabbe fordi det ikke ble regulert for antall båter og bruk som kunne fiske der, sier Dahl.

– Jeg er ikke imot at fiskere andre steder i Finnmark kan fiske krabbe i Varangerfjorden, men det må reguleres hvor mange båter, hvor de kan fiske og når på året, sier Dahl.

Dahl fikk støtte av de vel 40 fremmøtte, og flere påpekte at fiskerne i Varangerfjorden er mest plaget av krabben. For dem føles det veldig urettferdig at fiskere fra andre steder kun kommer til deres områder for å fiske krabbe.

Stort fremmøte

Mangeårige leder av Øst-Finnmark kystfiskarlag, Arne Pedersen, var meget fornøyd med deltakelse og innspillene fra fiskerne. Foto: Thor Thrane

Tross dystre og uforutsigbare utsikter for fjordfisket i fremtiden, var det likevel enighet om at for å beskytte og trygge fjordfiskernes inntekter av fiske, så er det betryggende å ha et fiskarlag som ivaretar deres interesser. Leder for Øst-Finnmark kystfiskarlag, Arne Pedersen fra Vestre Jakobselv, var positivt overrasket over oppmøtet, og han var spesielt overrasket over at så mange unge kvinnelige fiskere deltok.

– At så mange fiskere kommer på et medlemsmøte er uventet og det bare viser hvilken optimisme det er i fiskeriene her i Øst-Finnmark. Og en av grunnene til at vi har såpass lønnsomhet i fiskeriene her i Varangeren, er at lokalforvaltningen av ressursene er tilpasset oss, sier Pedersen.

– Vi i kystfiskarlaget opplever å bli mer hørt av rikspolitikerne enn før og derfor er det viktig for oss å høre hva lokale fiskere mener om de stadige nye forslag og forskrifter fra direktoratet og andre fiskerimyndigheter, sier Arne Pedersen.

Verdens beste yrke

En av de yngste fiskerne, Aili Johansen fra Nesseby, var også fornøyd med fiskarlagets engasjement for fjordfiskerne. Foto: Thor Thrane

22 år gamle Aili Johansen er ikke i tvil om at hun gjorde rett da hun valgte å bli fisker.

– Helt siden jeg som skoleelev var med min far på fiske, har jeg drømt om å eie min egen båt og kunne leve av fisket – og det har jeg klart, sier Aili.

– Da jeg i fjor, som 21-åring, kjøpte båt, så tenkte jeg at stort bedre kan det ikke bli. Jeg trives så godt å være på sjøen at jeg vurderer å kjøpe ny og større båt, sier Aili Johansen.

Og hun er ikke alene jente med egen fiskebåt. I Nesseby er det nå fire unge damer som fisker med egne båter, og også blant mannlige fisker er det mange unge menn i Nesseby med nye båter.

Kvinnestyrt fiskarlag

Norges kystfiskarlag har cirka 700 medlemmer og hovedkontoret er i Lofoten. Og de har tre kvinner for å holde orden på de mange hundre fiskere.

– Vi er tre ansatte ved hovedkontoret og alle tre er kvinner, sier daglig leder Hanna Arctander.

To av Norges kystfiskarlags ansatte, rådgiver Vanja Johannessen og daglig leder Hanna Arctander. Foto: Thor Thrane

– Og vi har ingen problemer med å styre medlemmene, de fleste godt voksne menn, fordi de vet at vi er der for å bistå dem med forskjellige saker, sier Arctander.

– Vi får ofte spørsmål om hvordan de skal tolke og forstå nye forskrifter og regler, sier rådgiver Vanja Johannessen. Både hun og Hanna Arctander arbeider i Norges kystfiskarlag fordi de begge har stor interesse for fiskeriene. Kystfiskarlaget tilbyr også juridisk bistand til sine medlemmer gjennom samarbeidsavtaler med ekstern advokat.