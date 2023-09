Kirka må ta sitt ansvar

Viktig å synliggjøre samisk materiell kultur, også i kirka. Her med en vandrestav med samisk ornamentikk med initialene skjært inn. Her vil Tove-Lill vise staven som et symbol på kampen mot «forakt for svakhet». Hun sa også at både joikens og salmesangens tonespråk dør om ikke barna får lære det. Foto: Nina Gudrun Karrissari