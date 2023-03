Kate og Amalie runder av kreftfondet

Kate Persen (til venstre) og Amalie Persen (til høyre) overrekker to smertepumper til avdelingssykepleier Stine Strifeldt på Solbrått omsorgssenter. Strifeldt er takknemlig for gavene, nå er de ikke lenger avhengig av å låne fra Lakselv.

– Det er gull for oss, som er fire mil unna Lakselv, smiler Strifeldt. Foto: privat