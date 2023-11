Fosen-aktivistene blant finalistene for Frivillighetsprisen

Kan gi pris: Fosen-aktivistene har det siste året bidratt sterkt til å sette agendaen for den norske samfunnsdebatten. Det har i flere omganger gjennomført sterke og vellykkede aksjoner for å hevde sin demokratiske rett, kjempe mot menneskerettighetsbrudd, og for urfolks rettigheter i Norge. Foto: Steinar Solaas