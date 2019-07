Ivaretar språket gjennom tegneseriestriper

Tegneseriestriper gjør språket lett tilgjengelig, ifølge to damer som tok turen til Karasjok for å lære vekk denne kunsten.

Publisert: 10.07.2019 kl 10:25

«Lærer vi?»: Tone Hosen Kumordzie tok for seg Alta-kampen, kapitalisme og miljøet i sin tegneseriestripe. Foto: Tone Hosen Kumordzie

Tegneserieskunstner Sanna Hukkanen fra Finland og lingvist Anna Voronkova fra Russland holdt for andre gang en tegneserieworkshop i Karasjok. Workshopen omfatter prosjektet «Levende språksamfunn», og går ut på å lage tegneseriestriper fra truede finsk-ugriske språkgrupper.

Visuelt attraktivt

Hittil har de to kvinnene samlet inn tegneserier på fem forskjellige samiske språk under workshopene de har holdt i ulike deler av Sápmi.

– Hva er det som er bra med tegneseriestriper?

– Det gjør språkene mer synlige og mer forståelige for alle som ikke leser latinske bokstaver. Det bryter grensene mellom folk som kan språkene godt og folk som holder på å lære seg språkene. Det er visuelt attraktivt. Store tekster kan virke skremmende, mens tegneserestripene er attraktive og gir deg en illusjon om at det er lett. Jeg pleide for eksempel å lære meg finsk gjennom Mummitrollet, forteller Anna lattermildt.

En fin måte å formidle på

Det var Sanna Hukkanen fra Finland som ledet workshopen. Hun mener tegneserie er en fin måte å kombinere kunst og samfunnsengasjement. Foto: June Helén Bjørnback

Det er Sanna som leder workshopen. Hun forteller til Ságat at hun egentlig ville bli kunstner, men fordi hun var så aktiv innenfor ulike miljøbevegelser og organisasjoner mot rasisme, så ble tegneseriestripene et fint verktøy for en med vilje og ønske om å si noe til samfunnet.

– Dette var en fin måte for meg å kombinere kunst og samfunns­engasjement, smiler Sanna.

Sanna og Anna begynte sitt samarbeid i 2015. Da tok de utgangspunkt i det karelske språket, for Sanna er selv fra den finske delen av Karelia. Siden bestemte de seg for å arbeide med flere minoritetsspråk.

– Nå forsøker vi å forene alle de samiske språkene, på en visuell måte, opplyser Anna.

Spennende workshop

Mikkel J. Sara som driver utvikling av samiske spill og apper gjennom Miksapix Interactive, klarte ikke dy seg da han oppdaget at det skulle arrangeres tegneserie-workshop i samme bygg der han jobber.

Mikkel J. Sara på lunsj med de andre workshop-deltakerne. Han fant workshopen både interessant og givende. Foto: June Helén Bjørnback

Tar for seg fornorskning

– Det hørtes veldig spennende ut, jeg jobber jo med sånt materiale selv, men i et annet format. Så jeg tenkte at jeg bare måtte følge med på det her!, humrer Mikkel, som måtte pendle litt mellom eget kontor og workshopen.

Temaet for workshopen er selvsagt språk, og for Mikkel er det fornorskningen som står i sentrum. Han er selv oppvokst i Alta, og fikk kun ha én time samisk i uken. Dermed ble norsk det språket han tok i bruk i hverdagen.

Tone Hosen Kumordzie i prat med lingvist Anna Voronkova. I bakgrunnen ser vi Mikkel J. Sara og Raisa Niittyvuopi Foto: June Helén Bjørnback

– For min del er det viktig å fortelle om fornorskning, og hvordan det samiske samfunnet skal inkludere folk. For det er viktig med inkludering. Ved å inkludere, motivere og inspirere til å bruke det samiske språk, så tror jeg vi får flere som ønsker å gjøre nettopp det, mener Mikkel.

Videre sier han at det er viktig at folk får en god følelse til det samiske språket gjennom kjærlighet.

– Det gir gode assosiasjoner, og da vil man gjerne lære seg språket. Men hvis man begynner å bruke pisk, så får nok folk litt sånn aversjon til språket, understreker han.

Tankearbeid

Mikkel forteller at workshopen byr på mye tankearbeid, fordi man skal komprimere en fortelling til bare fire ruter, med minst mulig tekst.

– Det her opplegget er veldig tøft, og det er tøft at de har kommet så langt for å snakke om styrken i tegneseriestripen, for det er en utrolig kul måte å uttrykke sine tanker og følelser på!, mener Mikkel.

Fra Asker til Sápmi

Tone Hosen Kumordzie er opprinnelig fra Lødingen i Nordland, men bor i Asker. Hun tok seg én uke ferie, for å ta del i de mange arrangementene som har vært i Karasjok den siste tiden.

– Jeg ble invitert av Gudrun Lindi. Så jeg har også deltatt på lynkurs i nordsamisk på Beassi, stråler hun.



– Hvordan har det vært?

– Kjempemoro, og veldig inspirerende, svarer hun smilende.

Engasjerert

Da Ságat tok praten med Tone holdt hun på å lage skisse av en tegneseriestripe. Temaet hun har valgt er Alta-saken. Da den foregikk befant hun seg i Tromsø, og hun var svært engasjert. Hun forteller dog at hun blir mer og mer interessert i de samiske sakene jo eldre hun blir.

– Jeg var på utstillingen her i Karasjok om Alta-kampen, det var en veldig sterk utstilling!, bryter hun ut.

Videre sier hun at hun er svært engasjert i rettighetssaker og miljøet, og nettopp derfor tok hun for seg Alta-kampen under work­shopen.