Interessert i bilder fra jakt- fangst og fiske

Forsiden av Tanakalender/Deanukáleanddar 2021 var preget av et flott bilde av nye Tana bru. Kalenderkomiteens leder Arne Josvald Sabbasen i Tana historielag/Deanu historjásearvi er nå ute etter bilder fra fangst, jakt og fiske som er tema for kalenderen for 2023. Foto: Tom Hardy