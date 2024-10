TF-leder Kjell Olav Guttorm forteller om en uheldig prosess, hvor to personer ble ansatt i midlertidige stillinger, selv om et enstemmig TF-vedtak 2. juli sa at det ikke skulle gjøres ansettelser. Parallelt med dette sa direktøren opp, og det ble konstituert ny leder.

– Konstituert daglig leder sendte ut to likelydende oppsigelser til de to som var ansatt i de midlertidige stillingene. Oppsigelsene ble gjort på bakgrunn av at ansettelsene var i strid med vedtak fra 2. juli, opplyser Guttorm. Foto: Irene Andersen