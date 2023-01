Hevder påstand er i strid med internasjonal rett

I en ko­lo­ni­se­rings­tid kan du bare ikke gå inn i et om­rå­de og si det at «dere eier in­gen­ting», mener Karasjoks koordinator for søksmålet, Rune Fjellheim (til høyre), her sammen med partens advokat Carsten Smith Elgesem. Foto: Stein Torger Svala