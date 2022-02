– Har vært nære ved å gi opp

Det har vært to særs tøffe år for Birgit Lähdesmäki Johansen og Tore Fosse, som driver Perleporten kulturhus i Honningsvåg.

– Flere ganger i løpet av de siste to årene har vi vært nære ved å gi opp driften av Perleporten kulturhus, sier de. Foto: Geir Johansen