– Håper på konstruktiv dialog

Styremedlem i Rica Eiendom AS, Ole-Jacob Wold (til venstre) og fungerende ordfører i Nordkapp, Tor Mikkola, samtaler under dialogmøtet om Nordkapp. Bak Geir Haaversen fra A-lab (til venstre) og administrerende direktør i Rica Eiendom AS, Ronny Wilhelmsen. Foto: Geir Johansen