Håper på billigere tomter på Sandnes

Kom­mu­ne­di­rek­tør Nina Bor­di Øver­gaard ser at den økte pris­en på byg­nings­ma­te­ri­ell kan bi­dra til at langt fra al­le vil få mu­lig­he­ter til å bygge, sjøl om tom­te­pri­sen blir over­kom­me­lig for de fles­te. Foto: Hallgeir Henriksen