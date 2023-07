– Håper på å få være med å styre

– Vi har gjennomført mange viktige prosjekter i kommunen, og vi har sørget for at vi ruster oss for fremtiden. Jeg mener at Nordkapp kommune er blitt en bedre kommune å bo i etter at Nordkapp Senterparti ble etablert og kom sterkt inn i kommunepolitikken, sier Tor Mikkola, som er ordførerkandidat for Nordkapp Senterparti. Foto: Privat