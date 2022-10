Finnmarkseiendommen (FeFo) og styret i Lakselv grunneierforening møttes forrige uke for å drøfte varselet om oppsigelse av forpaktingskontrakten.

– Det kom ikke noe nytt som gjør at vi har grunn­lag for å endre stand­punkt, sier leder for utmark i FeFo, Einar Asbjørnsen, om oppsigelsen. Foto: Sara Olaussen Stensvold