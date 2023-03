Før helgen tok Elisabeth Volleberget (til venstre) og Jenny Myrheim (til høyre) fra Lions Porsanger turen til Solbrått omsorgssenter i Børselv for å overrekke gaven. Avdelingssykepleier Stine Strifeldt (i midten) er glad for at Lions bidro med denne gaven, som gir nye muligheter for brukere og pårørende ved senteret. Foto: Privat