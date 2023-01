Folkeretten krever at samene må sikres flertall

Den sam­iske be­folk­nin­gen må sik­res fler­tall, hvis ikke blir ret­tig­he­ten for ut­van­net til at folkerettens forpliktelser kan an­ses opp­fylt, me­ner ad­vo­kat­ene til Guttorm-gruppen. Her sammen med Thoralf Henriksen og Johannes Mattis Anti. Foto: Stein Torger Svala