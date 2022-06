Odd-Arne Nisen og Marita Melsbø Nilsen (bak) kan notere seg for en meget god junimåned omsetningsmessig for Corner Spiseri. Det har fiskesultne turister sørget for. Foran stamgjestene Per Bær (til venstre) og Asbjørn Pedersen. Arkivfoto: Geir Johansen