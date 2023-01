Advokat Frode A. Innjord sier at FeFo som grunn­ei­er­or­gan for Finn­marks be­folk­ning ikke skal «gi bort» ret­tig­het­er som ikke kan be­grun­nes i gjeld­en­de na­sjo­nal rett, for eks­em­pel som kom­pen­sa­sjon for stat­ens tid­lig­ere, urett­mes­si­ge be­hand­ling av den sam­iske folk. I bakgrunnen Karasjok-folkets advokat Caroline Lund. Foto: Stein Torger Svala