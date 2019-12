Finnmarkskommisjonen:

Ap-politikeren tror ikke Karasjoks selvstyre vil føre til radikale endringer i bruken av utmarka. Men utfordringer ser han.

Publisert: 18.12.2019 kl 14:40

At Finnmarkskommisjonens flertall konkluderer med at Karasjok-folket eier utmarka, er kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Kjell Magne Grønnli svært fornøyd med.

– Jeg er glad for dette, og jeg forventer også at FeFo-styret tar til etterretning at kommisjonen sier Karasjok-folket skal ha kollektiv eiendomsrett til Karasjok kommune. Jeg forventer at FeFo forholder seg til dette. Men jeg er stygt redd for at de kommer til å anke dette til Utmarksdomstolen, og kjøre rettssak på dette, sier han og viser til Nesseby-saken.

Ber FeFo om ikke å anke

Sametingspresident Aili Keskitalo har vært ute i avisa Ávvir og bedt FeFo-styret om å ikke anke inn kommisjonen avgjørelse når det gjelder Karasjok. For FeFo innebærer tapet av Karasjok også tapet av flere millioner kroner i årlige inntekter.

Grønnli vet at denne historiske saken opptar alle og enhver i kommunen hans.

– Alle her har et nært forhold til utmarka, sier Grønnli.

Motorferdsel

Han poengterer at lokalbefolkningen har fått fastslått rett til sine tradisjonelle utmarksområder, inklusive bruk av motorkjøretøy. Selv om det kan gå mot lokal forvaltning, skal denne forvaltingen likevel skje i henhold til eksisterende norsk lov

– Jeg tenker spesielt på områder der hvor man vurderer vern, så må det også tas hensyn til, sier han til Ságat.

Herrer i eget hus

Han mener ingen bør bekymres over at karasjokingene skal styre i eget hus. Heller ikke de som gjester Karasjok fra andre steder.

Sist elgjakt ble ikke alle jaktfelt i Karasjok leid ut, eksemplifiserer han. Kravet fra Karasjok har tidligere vært at 80 prosent av kvoten skal gå til innenbygdsboende.

– Jeg tror ikke det blir radikale endringer. Jeg tror det kommer til å gå bra, sier han, og minner om at det ikke er Karasjok kommune som skal styre den lokale utmarksforvaltningen.

Organisasjonsform må diskuteres

Også Grønnli er begynt å tenke på hvordan forvaltningen skal organiseres.

– Kommunen vil være en støttespiller til man kommer i gang, forutsetter han.

Hva vil elgjakta koste nå, for også lokal forvaltning vil trenge penger til drifta? Prislappen på utmarksgodene, tomtefester og annet under lokal forvaltning vil ikke Grønnli forskuttere.

– Det må et styringsorgan ta stilling til. Men det man betaler inn til dette styringsorganet vil komme Karasjok til gode, ene og alene, sier han.

Selv om laksefisket i Tanavassdraget ikke er inkludert i konklusjonen til Finnmarkskommisjonen, så tror han likevel den nye forvaltningen vil få innflytelse også der.

Får konsekvenser for nabokommuner

Siden konklusjonen heller seg på det faktum at hele Karasjok, Kautokeino og store deler av Tana, Porsanger og Alta ikke var dansk-norsk territorium før 1751, så ser Grønnli for seg at konklusjonen kan bli lik Karasjok også i de øvrige kommunene.

Grønnli er kritisk til hvordan FeFo-forvaltningen har utviklet seg. Han synes ikke styret der har vært flink til å lytte til lokalbefolkningen.

– De har fått høringsinnspill til saker de har hatt på høring, og stort sett så har de handlet etter hva de har bestemt på forhånd, mener Grønnli.

FeFo-skepsisen er åpenbar

Han mener også at FeFo har utviklet et for stort fokus på inntjening, og fungerer som en privat bedrift der overskuddet er det man går for uansett.

– Der handler det ikke om å gjøre ting til kostpris, og forvalte de naturområdene som vi har. Man skal gjøre butikk av det, mener Grønnli, som likevel gir FeFo honnør for å ha holdt jaktprisene lavere enn sør i landet.

Men også i måten jakta i Anárjohka nasjonalpark legges opp, bidrar til Grønnlis skepsis siden han ser at FeFo legger opp til en slags kostbar og eksklusiv jakt for dem som er pengesterke.

Samarbeidet med reindrifta

Heller ikke han har merket seg en viss skepsis til lokal forvaltning fra reindriftas side, en historisk næring som har noen av sine viktigste høst- og vinterbeiter i Karasjok

– Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor de er så redde for selvstyre, sier Grønnli.

Samtidig ser han gamle motsetninger mellom reindrifta og dalon, de fastboende, som en mulig underliggende årsak til dette.

Ikke ferdig utredet

De internrettslig forhold i reindrifta i Karasjok er ennå ikke ferdig utredet av kommisjonen, og den biten vil ikke Grønnli blande seg inn i. Det må næringen selv finne løsninger på, mener han.

Det som imidlertid er soleklart for han, er at reindrifta må være inkludert i den nye forvaltningen. Næringen har en historisk bruksrett, sier Grønnli.

Om å ta vare på naturen

Om karasjokingene eier sin utmark i fellesskap, så vil de også ta bedre vare på sin natur, er Grønnlis overbevisning.

– Når jeg ser på motorferdsel, så har karasjokingene vært veldig flinke til ikke å lage nye løyper både her og der. Man holder seg stort sett til de faste traseene, sier Grønnli.

Om konklusjonen ender med at Karasjok-eiendommen havner i hendene på lokalbefolkningen, gjenstår å se. Grønnli ser også at det vil dukke opp noen utfordringer før en ny forvaltning har gått seg til, men tror det går seg til.

– Jeg håper kommisjonens konklusjon blir stående, sier Grønnli.