Etter 26 år er det blitt  lederskifte i skilaget

Under årsmøtet på pensjonisthuset i Nesseby sist tirsdag fikk Per Andersen (til høyre) og Lars Mauritzsen (til venstre) en påskjønnelse av påtroppende leder Hjalmar Steinnes. Disse to, pluss nessebyværingen Henry Teigen, har vært i skilagets styre helt fra starten i 1996. Foto: Bjørn Hildonen