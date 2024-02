Et samlet kommunestyre slår ring om Bjørkås

Rein­ei­er Odd Bjørnar Bjørk­ås (60) i Lier­ne kom­mu­ne ble ny­lig dømt til be­tin­get feng­sel for å ha skutt tre slag­bjør­ner som angrep rein­ene hans under kalvinga. Bjørkås mener han utøvde nødvergerett for å beskytte reinflokken og seg selv. Foto: Namdalsavisa/Bjørn Tore Ness