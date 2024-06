Et nytt verktøy for bærekraftig utbygging

– For at sam­funn­et skal ha tillit til data fra naturregnskap i fin skala er det av­gjør­ende at meto­den utvik­les løp­en­de, at data­ene om natur er åpne for alle og at det er gode syste­mer for kvalitets­kon­troll, sier NINA-fors­ker Trond Simen­sen. Foto: Stein Torger Svala