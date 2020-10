Striden om Trekløveren:

På torsdagens kommunestyremøte i Porsanger ble det fremmet forslag om å la saken om nedleggelse av Trekløveren bero til ordinær budsjettbehandling. Forslaget fikk flertall, men ble allikevel avvist av posisjonen. Dermed kom ikke forslaget opp til behandling.

Publisert: 11.10.2020 kl 11:50

TLP, Høyre og FrP fikk flertall, med åtte mot syv stemmer fra Ap, SV og Senterpartiet. Regelverket sier at når opposisjonen fremmer et forslag som interpellasjon, så kan møteleder alene, eller 1/3 av representantene, avvise at saken skal behandles. Og det var dette som skjedde under torsdagens møte. Normalt har Ap, SV og Sp flertallet med en overvekt på 1, men forfall og permisjoner snudde dette i opposisjonens favør.

– De valgte å ikke ta stilling til saken, og vi tolker det dit at de samtidig stemte ned vårt forslag, sier Hans Magnus Thunestvedt (TLP) til Ságat.

Han fremmet forslaget om å la saken om Trekløveren avvente, og at de største og viktigste sakene burde vente til ordinær budsjettbehandling.

– Vi i TLP tenkte at det ville være størst sjanse for å få posisjonen med på en slik løsning, for da vil de få flere alternativer på bordet. Det ville kjøpt tid til å se på andre muligheter, sier Thunestvedt.

Trodde på utsettelse

Når Thunestvedt så responsen hos de andre representantene, følte han seg ganske sikker på at det ville bli flertall for å støtte utsettelse av saken om Trekløveren. Men posisjonen ønsket ikke å ta opp saken til behandling.

– Jeg er rett og slett lei meg på vegne av dem som blir berørt av dette vedtaket. Frem til møtet hadde jeg et håp, og det har vært tungt for meg å tenke på dette etter møtet på fredag, sier Thunestvedt.

TLP mener at Trekløveren representerer et godt og viktig tilbud, også i et økonomisk perspektiv. Dagtilbudet hos Trekløveren gjør at flere kan bo hjemme lenger, samtidig som pårørende får avlastning.

Høyere utgifter

– Jeg tror vi pisser i buksa for å holde oss varme, for en slik nedleggelse vil føre til større utgifter. Rent budsjettmessig vil det se ut som om vi sparer rundt 3 millioner. Men hva vil det her føre til? undrer Thunestvedt.

Thunestvedt poengterer at hvis en nedleggelse fører til for eksempel tre pleietrengende på institusjonsplasser, så er man allerede nærmere en halv million i minus.

– En sykehjemsplass koster i snitt 1.1 million kroner i året. Vi må tenke mer enn ett og ett år om gangen, særlig siden vi vet at flere og flere eldre vil ha behov for tjenester de neste årene, sier Thunestvedt.

Han fortsetter:

– Det blir spekulasjoner, men jeg synes dette vitner om en destruktiv stolthet hos posisjonen. Det å kunne innrømme at man kanskje har gjort en feil, er en viktig egenskap, avslutter Thunestvedt.