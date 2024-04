Eldrerådsmedlemmer på kurs

Rundt 30 eldrerådsmedlemmer fra Finnmark deltok på det nye eldrerådskurset i Alta for å lære om aldersvennlige samfunn og hvordan de kan være gode eldre-ambassadører. Eldrerådsmedlemmer fra blant annet Tana, Kautokeino, Sør-Varanger, Alta, Porsanger, Vadsø og Karasjok deltok på kurset. Foto: Senteret for et aldersvennlig Norge