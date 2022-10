Står sammen mot vindkraft:

Distriktene samler seg mot vindkraft, her fra venstre Per John Aslaksen Anti (leder for Spierttagáisá reinbeitedistrikt 14A), Ellinor Guttorm Utsi (sekretær for Čorgašnjárga reinbeitedistrikt 9, Geir Ánde Gaup (leder for Lágesduottar reinbeitedistrikt 13) og Máhtte Ásllat Eira (leder for Spierttanjárga reinbeitedistrikt 14). Foto: privat