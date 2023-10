Måtte vente i timevis på bussen:

Disse seks reisende ble stående fast i timesvis i Olderfjord, i påvente av bussen fra Hammerfest til Karasjok. Airin Sandslett (til høyre) og Ane Aadland (nummer to fra høyre) er oppgitt over at det ikke var mulig å få tak i informasjon om bussen noe sted. Foto: privat