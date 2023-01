Trond Mi­chel­sen mis­li­ker sterkt at løy­pe­kjø­ring nå pri­va­ti­se­res, og me­ner klart at det er et off­ent­lig an­svar å sør­ge for gode for­hold for ski­lø­pe­re av al­le ka­te­go­ri­er i den kom­mu­na­le lys­løy­pa. Foto: Hallgeir Henriksen