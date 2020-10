Daniel finner nye markeder

– Vi nedlegger nå mye arbeid i å finne nye markeder for vår reiselivsbedrift. Vi er svært glade for at bedrifter og folk ellers i vårt nærområde viser stor vilje til å benytte seg av våre tilbud.

Publisert: 22.10.2020 kl 13:15

Bedriften har investert ni millioner kroner i anlegget på Sarnes; blant annet ved bygging av to lavvoer. Det nye anlegget gjør at bedriften også kan tilby god matservering. Foto: Geir Johansen

Dette sier daglig leder for Destinasjon 71 grader Nord i Honningsvåg, Daniel Myhre, til Ságat.

Myhre og Runar Johnsen startet opp bedriften i 2005. Målet var å satse på opplevelsesturisme; i første omgang med båtturer rundt om i området. Etterhvert åpnet man egen butikk med salg av ATVer samt klær og utstyr for turer, og etterspørselen etter de turene bedriften kunne tilby økte. I fjor kom omsetningen opp i 21 millioner kroner.

Corona

Så kom coronapandemien. I mars måtte Daniel Myhre permittere alle ansatte. Cruiseturister og utlendinger som skulle ha kommet med buss, var med ett borte. Største del av kundegrunnlaget ble dermed også borte.

– For reiselivsdelen av bedriften hadde vi 90 prosents nedgang i omsetningen i månedene juni, juli og august i år; i forhold til fjoråret. Nå er det igjen smittespredning flere steder, og ingen vet når turistene vil komme tilbake, fastslår han.

Nye markeder

Daniel Myhre; som opprinnelig er fra Sagelvvatn i Balsfjord, forsto fort at det måtte handling til for at hans bedrift skulle kunne overleve.

– Vi måtte legge stor innsats i å finne frem til nye markeder. Utover høsten har vi sett at bedrifter og folk ellers i nærmiljøet har vist stor vilje til å benytte seg av våre tilbud, og det er vi svært glade for. Vi har jo et bredt tilbud av opplevelsesturisme, som kongekrabbesafari, havrafting, fisketurer, skutersafari og ATV-safari. Vi har også turer tilpasset de som bare vil oppleve naturen i fred og ro, påpeker han.

Sarnes

Like før corona kom sto de to nye spesialbygde lavvoene ferdig ved anlegget på Sarnes. Her hadde bedriften investert ni millioner kroner for å kunne gi et nytt tilbud.

– Med det nye anlegget på plass, så skulle 2020 bli til selve «gullåret» for oss. Vi hadde fullt opp av bestillinger, og alt lå til rette for en svært hektisk sommersesong. Så ble alt helt annerledes.

Skuterturer

De siste årene har hans bedrift også arrangert turer for mange turister i vintersesongen.

– Foran kommende vinter markedsfører vi tre-fire dagers skuterturer for grupper og bedrifter fra Norge. Vi har lyktes i å få bestillinger på slike turer fra hele Finnmark, og fra Oslo også. Det at vi har det nye anlegget på Sarnes gjør at vi kan tilby god matservering til våre kunder, og det er en viktig del av en samlet opplevelsespakke, påpeker han.

Sterkt samhold

For 2020 regner han med ei omsetning på 10-11 millioner kroner; det vil si rundt halvert omsetning i forhold til i 2019. Åtte fulltidsansatte arbeider nå i bedriften.

– De første to-tre månedene var det jo full stans i alt, da hele samfunnet ble nedstengt. Gradvis har aktivitet tatt seg opp. Jeg er også veldig godt fornøyd med det sterke samholdet vi har innen reiselivsnæringen; både her i kommunen, og i regionen. Viljen til å samarbeide bedriftene imellom later til å ha blitt enda bedre etter at alle ble rammet av corona. Vi må bare brette opp ermene og være kreative, sier Daniel Myhre.