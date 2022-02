Covid-19-tilskudd forhindret konkurs

Bengt Agnar Hansen Seljebu, som driver busselskapet Arctic Travel Service, mistet hele kundegrunnlaget da det ble stans i turismen som følge av corona. Han er svært takknemlig for at han for kort tid siden fikk et covid-19-tilskudd på 130.000 kroner, da det forhindret at selskapet hans gikk konkurs. Arkivfoto: Geir Johansen