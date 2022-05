Bedre tilbud for hørselshemmede

Styret i Nordkapp HLF ber om at Nordkapp kommune iverksetter tiltak som kan bedre hverdagen for hørselshemmede i kommunen. Å sørge for god og klar lyd via høyttaleranlegg på offentlige møter er et tiltak. Foto fra et møte på samfunnshuset Turn sist vinter. Foto: Geir Johansen