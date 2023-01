Bærvika-saken til statsforvalteren?

Kommunedirektøren i Nordkapp foreslår overfor planutvalget at en klage på saksbehandling fra Nordkapp Vann AS ikke tas til følge, og at saken oversendes til statsforvalteren.

Publisert: 17.01.2023 kl 11:25

Den 28. september i fjor søkte Nordkapp Vann AS ved Ørjan Johansen om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne gjennomføre tiltak for å ta ut vann fra kilden som man har funnet i Bærvika. Det ble søkt om at dispensasjonen skulle gjelde i ti år. 29. november fattet planutvalget vedtak om å gi dispensasjon, men kun for en periode på to år.

Klaget

Ørjan Johansen mener at det er for kort tid til å få gjort nødvendige tiltak og påklaget avgjørelsen. Selskapet mener at dispensasjon minst bør gjelde for fem år.

Klagen innbefattet også at Tor Mikkola (Sp) burde erklæres inhabil for behandling av saken, da han har uttalt seg negativt til Bærvika-prosjektet ved noen anledninger.

Kan søke forlengelse

Kommunedirektøren viser til at vedtaket om at dispensasjonen skal gis for to år ble fattet etter en grundig politisk diskusjon. Det ble ut fra diskusjonen bemerket at det er mulig å søke om forlengelse av dispensasjonen dersom fremdriften i arbeidet av uforutsette årsaker skulle stanse opp. Ut fra dette avvises klagen på dispensasjonens varighet.

Mikkola habil

Når det gjelder Mikkolas habilitet skriver kommunedirektøren dette:

«At man er faglig eller politisk uenig med parten er normalt ikke tilstrekkelig til å bli inhabil. Folkevalgte har en meget vid anledning til å uttrykke politiske standpunkter, for eksempel i media, uten å bli inhabil til å behandle saker om dette temaet. Det er i klagen ikke påvist økonomiske eller andre fordeler eller ulemper for Tor Mikkola som tilsier at han skulle være inhabil».

Kommunedirektøren anbefaler at klagen på representanten Mikkolas habilitet avvises, og at hele klagen oversendes statsforvalteren for avgjørelse.

Planutvalget, som består av formannskapets medlemmer, behandler saken i sitt møte tirsdag 24. januar.