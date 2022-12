Tegnet av Per-Arne.

– Nå har vi vært i Vuolajok og kommet tilbake. Vi kokte kaffe på den lille kroken over hytten. Det var Jon, Jack, Per-Johannes, Anders Mattis og jeg. Og vi fiska der.

Her for noen dager siden skjedde det en flyulykke ved Livnasjavre. Det var stygt vær da den styrtet, flyet skulle nødlande, men så gikk det rundt når det tok bakken. De to som var ombord ble drept. Det var Gudmund Haugen og en løytnant fra Lakselv. Foto: privat