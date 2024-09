Bakom nyhetan; Hva bør skje på Nordkapp?

Ap og Høyre i Nordkapp har bestemt at det skal lages ny områdeplan for Nordkapphalvøya. Rica og Scandic ber om at planen gir rom for at driverne på Nordkapp skal ha full råderett over fremtidig utvikling på platået. Det er de samme selskapene som gjennom to rettssaker argumenterte for at det mest besøkte området på platået er innmark. Men både tingrett og lagmannsrett fastslo at det aktuelle området er utmark. Foto fra lagmannsrettens befaring på Nordkapp i august 2022. Foto: Geir Johansen