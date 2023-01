Asylsøker fikk gratis radio

Den cu­bans­ke asyl­sø­ke­ren Adil Sua­rez Rodiles er svart glad for ra­dio­en han fikk av Mo­bil­da­ta og Dag Yng­ve Øver­li, et­ter at de fikk høre at han ikke had­de råd til å kjø­pe seg ra­dio. Foto: Hallgeir Henriksen