Frykter nedleggelse av linjer:

Rektor Sylvi Josefine Johnsen og elevrådet frykter negative konsekvenser for kommunen hvis hybelbygget får endret bruksformål. Alexander Baden (i midten) er leder for elevrådet, og Magnus Vassvik (til venstre) er hans vara. Vassvik, som er fra Gamvik, er for øvrig blant borteboerne som leier hybel i det mye omtalte hybelbygget. Foto: Irene Andersen