– Akuttberedskapen må bestå

Øst-Finn­markråd­et kre­ver at na­sjo­na­le myn­dig­het­er sør­ger for at syke­hus­et også i frem­tida har akuttberedskap på nivå 2, hvil­ket in­ne­bæ­rer døgn­be­man­net in­ten­siv­av­del­ing. Foto: Hallgeir Henriksen