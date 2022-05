100.000 kroner til Oggasjakka

Sist Oggasjakka-festivalen ble arrangert var i 2019. Så ble det stopp i to år på grunn av corona. I sitt siste møte gikk formannskapet i Nordkapp inn for å gi et tilskudd på 100.000 kroner til årets festival. Her fra utekonsert under festivalen i 2019. Foto: Sverre Simonsen