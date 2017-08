Viktig boklansering

Holdningene til samisk selvbestemmelse er den klareste ideolgiske forskjell på alle partier på Sametinget, og ikke den tradisjonelle høyre-venstre-aksen i politikken på statsnivå, forklarer redaktør for prosjektet, Eva Josefsen. Her sammen med med-redaktørene Jo Saglie (Institutt for samfunnsforskning) samt forfatter av et kapittel i boken, Torunn Pettersen fra Samisk høgskole. FOTO: Ingvar Haug/UiT Norges arktiske universitet