 En samisk seier

– En viktig prinsipiell seier for det samiske folk, fastslår NSRs presidentkandidat Aili Keskitalo. FOTO: Steinar Solaas

- At Jovsset Ánte Sara vinner ankesaken mot staten er et steg fremover for samiske rettigheter. Saken handler om noe enda større enn det allerede viktige spørsmålet om reintallsreduksjoner, sier Aili Keskitalo, presidentkandidat ved sametingsvalget for Norske Samers Riksforbund (NSR).

