Vurderer å stenge elva for fiske

Vestre Jakobselv jeger- og fiskerforening, her representert ved daglig leder Vidar Isaksen (til venstre) og styreleder Willy Pedersen, ser seg nødt til å stenge elva for fiske etter svært lav oppgang av atlanterhavslaks.

– Vi er nødt til å ta an­svar for si­tua­sjo­nen vi har nå, sier Isaksen. Foto: Torbjørn Ittelin