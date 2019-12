Vurderer å innføre løypeavgift

Tana kommune vil bruke første halvår 2020 til å utrede en eventuell innføring av løypeavgift.

Publisert: 18.12.2019 kl 17:10

Tana kommune vurderte for et par år tilbake å innføre løypeavgift, det vil si en avgift for bruk av skuter- og barmarksløyper - uten at dette ble innført. Nå skal det igjen vurderes.

Inntektsmulighet

Et flertall i kommunestyret vedtok på sitt budsjettmøte at man igjen skal utrede muligheten for en form for løypeavgift.

– Dette er foreløpig på tankestadiet, og ikke noe som er bestemt. Men her bør være en mulighet til å ta inn litt inntekter – vi har tross alt også utgifter knyttet til dette, sier Hartvik Hansen fra Samelista.

- Her bør være en mulighet til å ta inn litt inntekter – vi har tross alt også utgifter knyttet til dette, sier Hartvik Hansen om innføring av en løypeavgift i Tana. Torbjørn Ittelin

I vedtaket fra kommunestyret heter det «Det settes av 60.000 kroner til utbedring av løypetraséer (sommer og vinter). Kommunestyret ber rådmannen utrede innføring av løypeavgift for bruk av skuter og ATV. En sak legges frem for HUN med sikte på snarest mulig innføring».

HUN står for hovedutvalg for utmark og næring.

Bedre forholdene

Hansen sier en slik avgift kan knyttes til de åpne skuter- og barmarksløypene.

– Vi bruker ressurser blant annet til å utbedre de åpne barmarksløypene og til stikking av skuterløyper. Det er derfor ikke urimelig at man kan ta inn noe av disse kostnadene gjennom en løypeavgift.

Han tror ikke det vil være så stor motstand mot dette.

– En slik avgift vil også kunne bidra til at man slodder skuterløypene med jevne mellomrom for å bedre kjøreforholdene. Jeg vil tror brukerne vil være fornøyd med det, og at de kan betale noen hundrelapper i løpet av året. Dette er penger som for eksempel kan gå til bygdelag som vedlikeholder løypene.

Kontroll

Hansen vet at løypeavgift vurderes også i andre kommuner i Finnmark.

– Vi får høre litt hvordan andre kommuner vurderer dette, og om det i det hele tatt er mulig med en slik avgift.

Han erkjenner at en type avgift også vil medføre en form for kontroll – har de som bruker løypene betalt avgiften.

– Det må på en måte bli et samarbeid mellom kommunen, Statens naturoppsyn og politiet, sier han.

Familiekort

Hvordan en slik avgift skal gjennomføres i praksis har Hansen foreløpig ikke noe svar på.

– Det må vi eventuelt se nærmere på – om det må bli et kort for den enkelte eller om man kan innføre en form for familiekort.

Han mener man også må vurdere om en slik avgift skal innføres kun for dem som bor utenfor Tana kommune.

– Kanskje det skal være gratis for de fastboende, mens de som bor utenfor kommunen må betale. Dette er også noe vi bør se nærmere på.

Lytte til innspill

Samelistas kommunestyrerepresentant mener det også må lyttes til innspill som kommer til denne saken.

– Som nevnt er dette på tankestadiet foreløpig, og vi må selvsagt lytte til de innspill vi får før vi tar en avgjørelse.

Hansen ser ikke for seg at kommunen skal kunne ta inn store pengesummer allerede i 2020.

– Om vi får dette på plass innen første halvår 2020 så kan det kanskje bli noen kroner dette året, og kanskje noen flere kroner i 2021.

SP imot avgift

Leder for Senterpartiet i Tana og kommunestyrerepresentant, Jon Erland Balto, sier dette er noe partiet ikke kan støtte.

Senterpartiets Jon Erland Balto sier kommunen må kunne tilby mer enn løypestikker om de skal kunne kreve løypeavgift. Foto: Torbjørn Ittelin

– Så lenge vi ikke har annet å tilby enn løypestikker så kan vi ikke ta en avgift for dette. Samtidig handler det om bolyst for innbyggerne å få bruke fjellet og vidda uten å måtte betale for det, sier han.

Balto er kjent med at det i Finland er en type løypeavgift.

– Men der er det mer enn bare stikking av løyper. Der slåddes det, og der har man satt opp koier og brensel for dem som bruker løypene. Skal vi ta en avgift, må vi også kunne tilby mer enn det vi nå gjør.

Lage nye tilbud

SP-lederen i Tana mener man må jobbe på en annen måte enn det AP og Samelista legger opp til etter vedtaket i kommunestyret.

– Vi må lage nye tilbud som folk i Tana etterspør, og da vurdere om dette kan være gratis. Vi kan ikke lete etter området der vi kan belaste befolkningen med nye avgifter, sier Balto.

Mer akseptert

Tana-rådmann Jørn Aslaksen sier man nå kanskje er mer «moden» for å innføre en løypeavgift sammenlignet med forsøket for et par år siden.

– Vi var vel blant de første som vurderte det den gang, men det ble ikke noe av. Nå ser vi at flere kommuner vurderer løypeavgift, og jeg vil tro det er mer aksept for dette nå.

Hvordan man eventuelt skal gjennomføre dette har Aslaksen ikke så sterke meninger om.

– Man må blant annet vurdere om dette er en føreravgift eller en maskinavgift, og hvordan dette skal effektueres ut til brukerne. Det må også lages en form for bevis for at avgiften er betalt.

Aslaksen ser at kontrollfunksjonen kan bli en utfordring.

– SNO og politiet har tidligere uttalt at de ikke kan påta seg en slik kontrollfunksjon. Om kommunen da må ha egne kontroller vil det også være ressurskrevende. Så den delen må også vurderes.

Rådmannen sier han håper å ha utredet saken i løpet av første halvår neste år, og da kunne legge frem en sak for politisk behandling.